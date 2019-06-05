Fenerbahçe'de hedef Salomon Rondon

Resmi teklif yapılan Edin Dzeko'nun tercihini Inter'den yana kullanması sonrası transferden vazgeçen Sarı-Lacivertli yönetim mutlaka çok kariyerli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe rotasını şimdi de İngiltere'ye çevirdi... Sarı-Lacivertliler, son olarak Premier Lig ekibi Newcastle'da forma giyen Jose Salomon Rondon için harekete geçti.

4-5 CİDDİ TEKLİF YAPILDI

SPORTİF direktör Damien Comolli'nin bonservisi elinde olan Venezuelalı forvetin menajeriyle kısa süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcuya 4-5 ciddi teklif olduğu da ifade ediliyor.

32 MAÇTA 11 KEZ AĞLARI SARSTI

Newcastle formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Salomon Rondon 32 maçta 11 gol atarken, 7 de asist yaptı. 1.86 boyundaki tecrübeli forvet daha önce West Brom ve Zenit formalarını da giydi.

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