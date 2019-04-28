Fenerbahçe'de hedef varsa yoksa Zapata
F.BAHÇE'NİN bir süredir çok istediği Kolombiyalı stoper Cristian Zapata için harekete geçildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sportif direktör Comolli, Milan’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zapata için bağlı olduğu menajerlik şirketinin patronu Massimo Italiani bir araya geldi. 32 yaşındaki Kolombiyalı stoperle Flamengo’nun da ilgilendiği iddia edildi. Bu sezon 19 maçta forma giyen Zapata 1 gol attı.
(Gunes)
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