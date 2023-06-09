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Spor

Fenerbahçe'de hedef Ziraat Türkiye Kupası

Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'den hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Sarı lacivertliler 11 Mayıs'ta karşılaşacakları Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hedef Ziraat Türkiye Kupası
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 11 Mayıs pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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