Fenerbahçe'de herkes gol makinesi!

Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 ile rahat geçerek 11. müsabakasında 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, geride kalan kısa bölümde golcü kimliği ile kendini gösterdi.

Geçen sezona göre takım iskeletinin tamamen değişmesine rağmen sıkıntı yaşamayan sarı-lacivertli ekip, uyum içinde olmalarının karşılığını tabelaya yansıttı. Teknik direktör İsmail Kartal, bu sezon kaleciler hariç 27 oyuncuyu sahaya sürdü. 11 karşılaşmada ağları 32 kez havalandıran Fenerbahçe'de goller 14 farklı futbolcunun ayağından gelirken aynı zamanda 14 isim de asistleriyle skora ciddi katkı verdi.

SAVUNMADAN 10 NUMARA KATKI

Dzeko, Tadic ve Szymanski gibi oyuncularla hücumu güçlendiren Kanarya'da savunma oyuncuları da 5 gol-5 asistlik performansa imzasını attı. Osayi-Samuel'in 1 gol-3 asistle başrol oynadığı defans hattında; Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu 1'er kez gol-asist katkısı verirken Becao ile Osterwolde de ağları 1'er defa sarsmayı başardı.

İSABETLİ İKİ ŞUTUNDAN BİRİ AĞLARI BULUYOR

Fenerbahçe kariyerinde 75 şut çeken Batshuayi 40 isabet buldu. Bunların 23'ü ağlarla buluştu

BU sezon Zimbru maçındaki dublesinin ardından Nordsjaelland'ı avlayarak galibiyetin ateşini yakan 'Batsman', Fenerbahçe'de isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde ikinci sezonunu geçiren Batshuayi, tüm kulvarlarda oynadığı 39 karşılaşmada 75 şut çekti. Bunlarda 40 isabet sağlarken 23'ünü ağlarla buluşturdu. Ortalama her maçta iki şutundan birini golle sonuçlandıran 29 yaşındaki futbolcu, %57,4'lük başarı değeri tutturdu ve 96 dakikada bir fileleri havalandırdı.