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Spor

Fenerbahçe'de herkes hücumcu! Zirvenin sahibi Sebastian Szymanski

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Alexander Djiku'nun dün akşam oynanan Başakşehir maçında gol atmasıyla birlikte sarı lacivertliler oldukça farklı bir istatistik yakaladı. Bu golle birlikte Fenerbahçe sezon başından beri 18 farklı oyuncudan skor katkısı aldı. Zirvede ise Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski yer alıyor. İşte detaylar...

Fanatik29 Eylül 2023 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de herkes hücumcu! Zirvenin sahibi Sebastian Szymanski
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında sahasında ağırladığı Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in sezon başından bu yana fark yaratan hücum gücü, Başakşehir karşısında da etkisini gösterdi.

FENERBAHÇE'DE HERKES SKORA ETKİ EDİYOR

Avrupa Kupası macerasına harika başlayan ve Süper Lig'de de fırtına gibi esen Fenerbahçe, bu sezon 13. resmi karşılaşmasında 13. galibiyetini aldı. Başarılı performansını ligin zorlu rakiplerinden Başakşehir karşısında da sürdüren Sarı- lacivertliler, sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Turuncu lacivertlileri 4-0'la geçen teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, en son geçen sezon ligde 25 Şubat'ta Konyaspor'u 4-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı. Rakiplerini adeta gol yağmuruna tutan Kanarya'da bu sezon resmi maçlarda kaleciler hariç, dün akşamla birlikte 27 futbolcu oynadı.

ZİRVEDE SZYMANSKI VAR

Takımdan ayrılan isimlerden Serdar Dursun ve Burak Kapacak'ı saymazsak, 25 oyuncu görev aldı. Kartal, Djiku'nun da bu sezon ki ilk golünü atmasıyla birlikte 18 isimden skor katkısı almayı başardı. Sarı lacivertliler, şu ana kadar 13 resmi mücadelede 37 kez ağları sarstı. En çok katkı yapanlar listesinde Fener'de zirvede ise 7 gol ve 4 asistle Sebastian Szymanski yer alıyor.

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