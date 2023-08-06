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Spor

Fenerbahçe'de ibre Keylor Navas'a döndü!

Dominik Livakovic transferinde henüz olumlu sonuç alamayan Fenerbahçe, PSG'nin yıldız kalecisi Keylor Navas ile yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat etti. İşte detaylar...

Sabah6 Ağustos 2023 Pazar 12:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ibre Keylor Navas'a döndü!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yabancı kaleci arayışları hızla devam ediyor.

Livakovic'in süreci uzatmasının ardından kaleci konusunda rotasını Keylor Navas'a çeviren Fenerbahçe, Kosta Rikalı eldivenin işini bu hafta içinde bitirmeye çalışacak.

PSG'nin bonservis bedeli talep etmediği 36 yaşındaki eldivenle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Anlaşma sağladığı an Keylor Navas'ın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

PSG İLE 108 MAÇA ÇIKTI

Paris St. Germain takımında forma giyen Keylor Navas, 15 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 80 kilo olan Keylor Navas, Kosta Rikalıdır. Paris St. Germain ile toplam 108 maça çıkan Keylor Navas, 87 gole engel olamadı. Deneyimli file bekçisi tam 50 maçta ise kalesini gole kapadı.

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