Fenerbahçe'de Ighalo sesleri
Fener’in Çin’in Yatai takımında oynayan golcü için devreye girdiği iddia edildi. Menajerler de Sarı-Lacivertli kulübe Soundersli Lodeiro’yu önerdi.
MOSES ile ikinci transferini yapan Fenerbahçe golcü arayışlarını sürdürürken, yönetimin hedefindeki isimlerden birisinin de Çin’in Yatai takımında forma giyen Ighalo olduğu öğrenildi. Ighalo konusunda Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Rohr’dan da “Ighalo, Avrupa’ya dönmek istiyor. Ya İngiltere’ye ya da Türkiye’ye transfer olacak” dedi. Öte yandan menajerlerin de Kanarya’ya MLS Ligi ekiplerinden Sounders’te oynayan 10 numara Nicolas Lodeiro’yu önerdikleri belirtildi.
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