İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2021 Salı / 17 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5762
  • EURO
    10,1301
  • ALTIN
    495.391
  • BIST100
    1350.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Igor Kokoskov resmen ayrıldı
Spor

Fenerbahçe'de Igor Kokoskov resmen ayrıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA27 Temmuz 2021 Salı 14:27 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 14:27
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze kısa bir süre önce koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir. Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kokoskov'a başarı dileklerinin de yer aldığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın yeni sezon teknik ekip yapılanmasının en kısa sürede netleştirileceği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.