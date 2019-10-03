Fenerbahçe'de iki yıldız huzursuz

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Ligin başından beri bir dakika forma giyemeyen Serdar ve Sadık, yerini orta saha orjinli futbolcu Jailson’a kaptırırken durumdan rahatsız olan Sadık Çiftpınar’ın bazı kulüplerle görüşmeye başladığı kaydedildi. İki stoper hakkında sunulan rapora göre Serdar’ın ayaklarını iyi kullanamamasının yanı sıra her an hata yapmaya meyilli olması tecrübeli oyuncuyu ikinci plana atarken, Sadık’ın ise telaşlı ve panik hali Ersun Yanal’ı Jailson tercihine ittiğini gösterdi.

'HAZIR OLMAYAN RAMİ BİLE FORMA GİYDİ BİZ İSE...'

İki hafta önce Ankaragücü karşısında Jailson’un yerine 34 yaşındaki Adil Rami’yi deneyen Yanal’ın, Sadık'ı ve Serdar’ı düşünmemesi dikkatlerden kaçmazken, iki milli futbolcunun bu maçtan sonra “Rami hem fizik hem de oyun olarak hazır olmamasına rağmen forma giydi. Bazı hatalar yaptı, ikinci yarıda yerine yine Jailson'a görev verildi. Ligin başından beri forma bekliyoruz fakat henüz ışık göremedik, Ocak ayında takımdan ayrılabiliriz” dedikleri öğrenildi.