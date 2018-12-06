Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi başlıyor

Dün Beşiktaş'ta Ersun Yanal ile bir araya gelen Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, deneyimli teknik adamla el sıkıştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’de teknik adam arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim bu çerçevede eski teknik direktörü Ersun Yanal ile görüşmelere devam ediyor. Başkan Ali Koç’un çok sıcak bakmamasına rağmen Yanal ile temaslar sıklaştı. Dün de Başkanvekili Semih Özsoy, tecrübeli hocayla buluştu. Gündeme bomba gibi düşen görüşmenin de detayları ortaya çıktı. Ersun Yanal, kendisine önerilen kısa vadeli sözleşme yerine uzun vadeli ve minimum 1,5 yıllık bir kontrat istedi. Bunun dışında Yanal’ın Sportif Direktör Damien Comolli ve kadro dışı kalan oyuncularla ilgili de planları var. Yanal, Başkan Ali Koç’a bağlı çalışmayı düşünüyor. Damien Comolli’nin işine karışmasını istemiyor. 

Ayrıca kadro dışı kalan Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatif ve Ozan Tufan’ın affedilmesini talep ediyor. Taraflar arasında bu konular üzerinde görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Yanal ile daha önce yapılan temaslar bu kadar önemli detayları barındırmıyordu. Sarı-lacivertli taraftarların ısrarı sonrası yönetim, Yanal planını iyice ele aldı. Deneyimli teknik adamla son iki ay içinde daha küçük çapta görüşmeler yapılmıştı. Özsoy’un Yanal ile yaptığı görüşmeyi yönetime aktaracağı, ardından kesin kararın verileceği bildirildi.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA