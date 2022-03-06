Fenerbahçe'de ilk 11'de 2 değişiklik

6 Mart 2022 Pazar 19:10 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 19:10

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Arda Güler ve Mergim Berisha'yı yedek soyundurdu. Kartal, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u ilk 11'de sahaya sürdü.

İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu.

Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ı oynatan Kartal, sağda İrfan Can Kahveci, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Serdar Dursun'u görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise forma bekledi.