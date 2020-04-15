15 Nisan 2020 Çarşamba 23:40 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 23:40

Fenerbahçe Beko'nun oyucusu Leo Westermann'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

BAZI ENDİŞELERİM VAR

Yıllardır yurt dışındayım. Ailem benimle, eşim ve iki çocuğumlayım ancak Fransa'da da ailem var. Annem bir hemşire. Koronavirüs ile mücadele eden çok tanıdığım var. Bazı endişelerim var ancak her gün onlarla iletişime geçmeye ve nasıl olduklarını öğrenmeye çalışıyorum.

BASKETBOL KONUŞMA ZAMANI DEĞİL

Evde kendimi formda tutmaya çalışıyorum, bir bisiklet aldım. Şu anda dışarı baktığımda kimseyi görmüyorum. Bu anlarda basketbolu konuşmak için çok doğru zamanlar değil.

ÇOK FAZLA SAKAT VARDI

Çok fazla sakat oyuncumuz vardı ve sezonun başı bizim için kaotik oldu. Son dönemde yükseliş yaşamıştım ve kupa da kazanabilirdik, ancak şu anda tüm momentum sona ermiş durumda.

SEZONU ERKEN BİTİRİRDİM

Benim elimde olsaydı, sezonu daha erken bitirirdim. Koronavirüsün çok yayın olduğu ülkelere gittik, ben daha erken sonlandırırdım.

TÜM TAKIMLAR SORUN YAŞAYACAK

Ekonomik olarak karışık bir dönemdeyiz. Tüm takımlar bu sorunu yaşayacak. Sezon sonunda belki birçok takımda büyük değişiklikler olacak.

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 3. LİGİ

Türkiye'de Anadolu Efes, bu sezon harika bir yürüyüş gerçekleştiriyordu. Çok iyi takımlar, oyuncular var. Galatasaray var, Tofaş var. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en güçlü 3. Ligi diyebiliriz.

BURADA KALMAYI UMUYORUM

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladım ve bunu tamamlamayı umuyorum. Belki burada kalacağım, belki ayrılacağım ancak yaşadığım tecrübedem dolayı mutluyum. Fenerbahçe taraftarının yarattığı atmosfer, kesinlikle dünyanın en iyilerinden.