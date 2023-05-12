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Spor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yarı alan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor.

12 Mayıs 2023 Cuma 09:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor
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Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamasına başlandı. Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski gözden çıkarılan isimler arasında.

Buna karşın Ezgjan Alioski, Türkiye'deki yaşantısından son derece memnun. Suudi Arabistan'a dönmek istemeyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den talipleri bulunuyor.

Sabah'ın habere göre; 31 yaşındaki sol bek için Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor devrede.

Alioski'nin yeni sezonda Süper Lig'de kalıp kalmayacağı sezon sonunda yapılacak müzakereler sonucu netlik kazanacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maça çıkan Ezgjan Alioski 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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