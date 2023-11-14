Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde Dzeko, Tadic, Fred, Djiku, Becao, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağladı. Ancak İsmail Kartal'ın alınmasını ısrarla istediği bir oyuncu için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı.

Yıldız orta sahayla anlaşma sağlanmasına rağmen Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, İtalya'da transfer döneminin de kapanması nedeniyle bu transfere onay vermedi. Fenerbahçe de mecburen bu transferi rafa kaldırdı. Daha sonra da Milan Yönetimi, oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Ancak, şu anda ibre yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Öte yandan Kanarya'nın transfer listesinde olan bir diğer yıldızın ise kadroya dahil edilmesi şimdilik kolay görünmüyor. Detayları mercek altına alalım...

11 FUTBOLCU MİLLİ GÖREVE



Tüm dünyada kulüp futboluna, Milli maç haftası nedeniyle ara verildi. Lider Fenerbahçe de toplam 11 oyuncusunu ülkelerini temsil etmeleri için gönderdi. Ferdi, Samet, İsmail ve İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyor. Ayrıca Bartuğ (Ümit Milli), Tadic (Sırbistan), Samuel (Nijerya), Szymanski (Polonya), Zajc (Slovenya), Batshuayi (Belçika) ve Livakovic de (Hırvatistan) ülkelerini temsil edecek. Edin Dzeko ise Bosna Hersek'in iddiası kalmadığı için hocası Milosevic'ten affını istemişti.

ARADAKİ FARK KAPANMIYOR



İtalyan basını, tarafların anlaşmaya yakın olduğunu yazmıştı. Ancak son gelen bilgiler, Fenerbahçe'nin yeniden iştahını kabarttı. Krunic'in Milan'dan, Fenerbahçe ile anlaştığı senelik 3.5 milyon Euro'luk bir maaş talep ettiği öğrenildi. Kırmızı-Siyahlılar ise 2.5 milyon Euro'dan yukarı çıkmayınca görüşmeler tıkandı.

ALTERNATİFİNİ BULDULAR!



İtalyan basınına göre Milan, sözleşmesinde son seneye girmeden önce ocak ayında Krunic'i satabilir. Hatta yerini doldurmak için Boca Juniors'lı Ezequiel Fernandez aday olarak belirlendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sarı-Lacivertliler'in ocak ayında bir kez daha Milan'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Milan eğer bu süreçte Krunic'le yeni sözleşme için anlaşma sağlayamazsa, İsmail Kartal'ın rüya transferi bu kez bitebilir.

SALİH ÇOK ZOR!



Sarı lacivertliler'in orta saha için ön plana çıkan adayı Salih Özcan'dı. Özellikle yabancı kontenjanı nedeniyle Milli yıldız, ideal çözüm olarak görünüyor. Ancak Dortmund'un, takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle 25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmaya hiç sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu nedenle Salih Özcan'ın ocakta kadroya katılması çok zor görünüyor. Ancak Alman devi, ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapması halinde işler değişebilir. O zaman Dortmund'un Salih'in ayrılığı konusunu gündeme alabileceği kaydedildi.