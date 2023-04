Fenerbahçe'de ligde ve kupada kritik bir dönemece girilirken kaleci Altay Bayındır'ın bel fıtığından dolayı yaşadığı şanssızlık keyifleri kaçırdı. Altay'ın henüz sezonu kapatıp kapatmayacağı belli olmasa da bu kritik süreçte kalede İrfan Can Eğribayat'ın olacağı kesinleşti.

Ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki İrfan Can tam not aldı. Kaledeki duruşu, takımı sahiplenişi, maçı yaşaması, kurtarışları ve özellikle son dakikalarda gelen gole gösterdiği reaksiyon övgü topladı. Birçok taraftar genç file bekçisini kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'e bile benzetti. İrfan Can Eğribayat ise geldiği gündeki fazla kilolarını atarak teknik direktör Jorge Jesus'un istediği ölçüleri yakaladı. Fiziksel olarak istenen seviyeye gelen genç eldiven 11 kilo vererek teknik ekipten de tam not aldı.

Jorge Jesus, son Ankaragücü karşılaşmasının ardından da genç öğrencisini tebrik ederek, gelecek maçlar için güven aşıladı. Öte yandan sarı-lacivertli yönetimde de İrfan Can Eğribayat'a güven duyuluyor. İrfan Can'ın potansiyelli bir isim olduğu, Türk futbolunda gelecek vaat eden bir kaleci olduğu vurgulandı.

KARİYERİNİN FIRSATI

Fenerbahçe'de ayrıca şu anda kiralık forma giyen İrfan Can'ın bonservisinin Göztepe'den alınması da gündemde duruyor. Elbette bu kritik dönemeçte genç kalecinin performansı da belirleyici olacak. Fakat özellikle yerli rotasyonunda kalecilerin Türk isimlerden oluşması önem kazanıyor. Eğribayat'ın bu gelen fırsatı iyi değerlendirmesi halinde hem Fenerbahçe'de kalıcı olması hem de kariyeri açısından çok önem bir adım atacağı kaydediliyor.

İrfan Can Eğribayat'ın kiralık sözleşmesinde 1,2 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

VOLKAN'A BENZETTİLER

Ankaragücü karşısında 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle sevinen Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın mutluluğu da konuşulmuştu. Golden sonra orta sahaya kadar koşarak gelen ve sevinen İrfan Can'ın bu hareketi kulübün unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel'e benzetilmişti. Sosyal medyada ve tribünde çok sayıda taraftar 24 yaşındaki eldivene güvenoyu vermişti.

ALTAY'A ZİYARET

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı geçiren Altay Bayındır'ı ziyaret etti. Koç ve yöneticilerin, Altay'a geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdikleri bildirildi.

BAŞAKŞEHİR'DE KRİTİK MAÇ

Süper Lig'de son 7 maçında 1 kez kazanabilen Medipol Başakşehir de bu akşam kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle saha kenarında takımını yönetemeyeceği karşılaşmada yardımcısı Erdinç Sözer görev yapacak. Öte yandan takımın golcüsü Okaka'nın sakatlık durumu da netlik kazanmadı. Tecrübeli forvetin oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.