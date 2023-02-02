Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ayaklanması! Gözünün yaşına bakmadılar

Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci, gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde kötü bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci'ye taraftarlardan tepki yağdı.

İRFAN CAN KAHVECİ, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya çıkan sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, 61. dakikada oyundan alınarak yerini Bright Osayi-Samuel'e bıraktı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1521 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Adana Demirspor maçında kötü performans sergileyen İrfan Can Kahveci, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar 27 yaşındaki oyuncuyu eleştiren binlerce paylaşımda bulundu.

İşte İrfan Can Kahveci'ye gelen tepkilerden bazıları: