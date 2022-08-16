Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bayramı! Beklenen haber resmen geldi

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son 4 maçta da süre alamayan İrfan Can Kahveci'den müjdeli haber geldi. İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerin son idmanında takımla birlikte çalıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MÜJDELİ HABER

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle Slovacko maçlarında ve Süper Lig'in ilk iki hafta mücadelesinde sahalardan uzak kalan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerde yapılan son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

AUSTRİA WİEN MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen İrfan Can Kahveci'nin mücadeleye yetişmesi ve teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi halinde forma giymesi bekleniyor.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1976 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.