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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Resmen gidiyor, bitti bu iş

İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'de yolun sonu göründü. Bu sezon sarı-lacivertlilerde performansıyla adeta saç baş yoldurtan İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

14 Mart 2023 Salı 18:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Resmen gidiyor, bitti bu iş
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için sürpriz bir gelişme yaşandı. Performansıyla neredeyse her maç eleştirilerin hedefi olan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonu ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncunun yeni adresi de belli oldu.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ DEPREMİ

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 7 milyon euro bonservisle Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-lacivertlilerde yönetimin 27 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

En son haber sitesinin haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Acun Ilıcalı, 27 yaşındaki oyuncu için Ali Koç ile temasa geçti.

5 MİLYON EURO

Haberde, Hull City'nin İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak sarı-lacivertlilerin bonservis istemesi halinde ise 5 milyon euro civarında bir rakamı ödeyerek transferi bitirmeye hazır olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bunların 21'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1695 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 3 asistle skora etki edebildi.

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