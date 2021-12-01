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  • Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 'saldırı' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi
Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 'saldırı' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe maçındaki saldırısı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İrfan Can Kahveci'nin 5-10 maç arası ceza alması bekleniyor.

1 Aralık 2021 Çarşamba 00:00 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 00:00
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin Göztepe karşılaşmasındaki "saldırısı" sebebiyle PFDK'ya sevk edildiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

5-10 MAÇ ARASI CEZA

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı 44. maddesine göre İrfan Can Kahveci, 5-10 maç arası ceza alacak.

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