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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den iyi haber

Olympiakos maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrı saha çalışmalarında yer aldığı açıklandı.

AA28 Eylül 2021 Salı 16:39 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 16:39
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrı saha çalışmalarına başladığı, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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