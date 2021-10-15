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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den iyi haber

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara devam ediyor.

AA15 Ekim 2021 Cuma 15:21 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 15:21
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin kademeli olarak takımla çalışmalara devam ettiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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