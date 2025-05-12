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Spor

Fenerbahçe'de işler karışık! Jose Mourinho'nun durumu belirsiz

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. 3 kulvarda havlu atan teknik direktörün durumu belirsiz. Tazminat ve ‘istikrar' gerekçesiyle Mou'yu tutmak isteyen F.Bahçe yönetimi, tepkiler nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. İşte detaylar...

AKŞAM12 Mayıs 2025 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de işler karışık! Jose Mourinho'nun durumu belirsiz
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Sezon başında büyük umutlarla başlayan hikaye, kötü bir son ile bitmek üzere. 3 kulvarda havlu atan Fenerbahçe'de hem yönetim hem Teknik Direktör Jose Mourinho, taraftarın hedefi olmuş durumda. Ancak 7 yıldır başarısızlık sebebiyle Başkan Koç, Mou'ya göre daha kritik bir konumda yer alıyor. Taraftarlar, Portekizli hocanın son haftalarda yaptığı açıklamalardan dolayı da hayal kırıklığına uğramış durumda. Kredisi tükenmekte olan Başkan Ali Koç, 'Mourinho ile devam' kararının arkasında durmakta güçlük çekiyor; bu konu hakkında büyük belirsizlikler var...

SEZON SONU NETLEŞECEK

Koç, Mourinho'nun kalmasından yana ancak bazı yöneticiler bu karara karşı... Sezon sonuna kadar maçların iyi bir futbolla kazanılmasının, tepkileri azaltacağı düşüncesi de hakim. Mou'nun rızasıyla ayrılması dışında yüklü tazminattan kaçış yok. F.Bahçe, Portekizli hocanın gitmek istemesi halinde ona gereken kolaylığı sağlayacak. Öte yandan başkanlık için adı geçen isimler, Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığını açıklıyor. Portekizli hoca; son karar için mevcut yönetimin ayrılmasını da bekleyebilir...

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