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Spor

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

AA2 Mayıs 2023 Salı 14:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten kötü haber
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Yüksek'in Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki başarılı futbolcu İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe'de 26 maça çıktı. 17 kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe'de 1 kırmızı kart 4 kez de sarı kart gördü.

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