Fenerbahçe’de isyan ‘VAR’

SÜPER Lig’de deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, TFF, ve MHK’ye ateş püskürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Göztepe maçı sonrası “Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok. Geçen hafta var, bu hafta yok, o zaman bir problem var” açıklamasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim de sosyal medya hesabından geçen hafta Y.Malatya maçında Emre Belözoğlu’nun penaltısının tekrarlanmadığına işaret edip, Göztepe’nin penaltısının tekrarlanmasına tepki gösterdi.

BUNU BİZE NASIL İZAH EDECEKLER?

Malatya kalecisi Farnolle ile kaleci Altay’ın Alparslan’ın penaltı vuruşu anındaki fotoğralarını paylaşan yönetim, “Bir takım, 6 gün, 2 farklı karar. Çifte standart VAR” ifadelerine yer verdi. İkinci Başkanı Semih Özsoy da, “Bütün Türkiye gördü. Eğer bu karar lehimize olsaydı, şu an herkes Nihat Özdemir’in Fenerli olduğunu, TFF’nin Fener’i desteklediğini konuşuyordu. Attığımız gol iptal ediliyor, geriye dönülüp penaltı tekrarlanıyor. Peki geçen hafta Malatya’da niye tekrar olmadı. Bunu nasıl izah edecekler. Algı ve tiyatro bitti” diye konuştu.