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Spor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde belirsizliği

Geçen sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan ancak fazla forma şansı bulamayan sol bek Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni teknik direktör İsmail Kartal henüz kararını vermedi.

Fanatik17 Ağustos 2023 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde belirsizliği
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken eldeki oyuncuların durumuda merak konusu olmaya devam ediyor. Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ocak ayında 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Ancak Jesus'un şans vermediği Oosterwolde, kendini gösteremedi.

BİRÇOK İLGİ VAR

İsmail Kartal da şu ana kadar sol bekte önceliği Ferdi'ye verdi. 22 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan kiralama konusunda ilgi yüksek. Birçok takım, sarı lacivertliler'in kapısını çaldı.

KALMASINI İSTEYEBİLİR

Ancak teknik ekibin Jayden Oosterwolde konusunda henüz kararını vermediği öğrenildi. Kartal'ın, öğrencisinin kalmasını istemesi muhtemel.

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