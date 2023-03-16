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Spor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk kez 11'de

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında evinde Sevilla'yı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk kez 11'de yer aldı.

AA16 Mart 2023 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk kez 11'de
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ilk maça göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11'de görev aldı.

Ara transfer döneminde sarı-lacivertli renklere katılan 21 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Ligde sadece Konyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan sol bek, Sevilla'ya karşı ilk kes ilk 11'de mücadele etti.

Öte yandan Oosterwolde, Avrupa kupalarında ilk maçına da Fenerbahçe formasıyla Sevilla karşısında çıktı.

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