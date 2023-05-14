Fenerbahçe'de Jesus'un alternatifi belli

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon için Jorge Jesus ile yola devam etmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adama 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmişti, ancak tecrübeli teknik adam bu teklife sezon sonunda karar vereceğini belirterek net cevap vermemişti. Fenerbahçe, olası bir olumsuz cevaba karşılık alternatif adaylarını da belirledi.

KARAR DERBİ SONRASI

Adaylar arasında ilk sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer alıyor. İtalyan teknik direktörün sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

Montella'ya Yunanistan'dan Olimpiakos ve İtalya'dan da teklifler olduğu belirtildi.

Jesus, Trabzonspor maçındaki sonuca göre yönetime kararını bildirecek.