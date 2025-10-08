İSTANBUL 18°C / 13°C
  Fenerbahçe'de Jhon Duran saha çalışmalarına başladı
Spor

Fenerbahçe'de Jhon Duran saha çalışmalarına başladı

Milli aranın ardından Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jhon Duran bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran saha çalışmalarına başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Uzun süredir sahalardan uzak kalan golcü oyuncu Jhon Duran bireysel saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.

Mert Hakan Yandaş, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, tedavisi süren Jhon Duran ise bireysel saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

