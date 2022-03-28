Teknik direktör İsmail Kartal ile sezonu tamamlama kararı alan Fenerbahçe, gelecek sezon takımın başına dünyaca ünlü bir ismi getirmek istiyor.
Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası apoletli hoca Joachim Löw'e imza attırmayı hedefliyor. Kanarya'da liste başı konumda bulunan deneyimli çalıştırıcı için flaş bir iddia geldi.
Alman basını, deneyimli çalıştırıcının Avusturya ile milli takım teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Haberde Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılamaması sebebiyle mevcut teknik direktörü Franco Foda ile yollarını kesin olarak ayırmaya hazırlandığı ve yeni isim olarak en ciddi adayın Joachim Löw olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Alman teknik adamın Fenerbahçe ile de henüz resmi bir sözleşme imzalanmadığı ifade edildi.