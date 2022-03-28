Teknik direktör İsmail Kartal ile sezonu tamamlama kararı alan Fenerbahçe, gelecek sezon takımın başına dünyaca ünlü bir ismi getirmek istiyor.

Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası apoletli hoca Joachim Löw'e imza attırmayı hedefliyor. Kanarya'da liste başı konumda bulunan deneyimli çalıştırıcı için flaş bir iddia geldi.

Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri

LÖW İÇİN AVUSTURYA İDDİASI!

Alman basını, deneyimli çalıştırıcının Avusturya ile milli takım teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de isyan var! Serdar Dursun ve Mesut Özil...

EN CİDDİ ADAY JOACHIM LÖW

Haberde Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılamaması sebebiyle mevcut teknik direktörü Franco Foda ile yollarını kesin olarak ayırmaya hazırlandığı ve yeni isim olarak en ciddi adayın Joachim Löw olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında skandalı Altay Bayındır önledi!

FENERBAHÇE'YE İMZA ATMADI

Öte yandan, Alman teknik adamın Fenerbahçe ile de henüz resmi bir sözleşme imzalanmadığı ifade edildi.