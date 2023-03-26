Fenerbahçe'de Joao Pedro bekleneni veremedi!

İtalyan oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden biriydi. Ancak Joao Pedro bir türlü bekleneni veremedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası sahalara geri dönen tecrübeli futbolcu, yine form tutamadı. Jorge Jesus, Zenit maçında kazanılan penaltıyı Joao Pedro'nun kullanması talimatı verdi.

Portekizli hoca, öğrencisinin gol atıp moral bulmasını umuyordu. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı gitti.

Joao Pedro, King ve Batshuayi'nin sakat olduğu dönemde yine vasatı aşamadı. Pedro Fenerbahçe formasıyla toplamda 18 maça çıktı ve 2 gol bir de asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu en son Zenit maçında birde penaltı kaçırmıştı.