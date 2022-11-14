Fenerbahçe'de Joao Pedro belirsizliği! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den 4.68 milyon € karşılığında transfer ettiği 30 yaşındaki forvet João Pedro beklentilerin altında kaldı.



Tecrübeli oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 15 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Kanarya'nın hafta sonu sahasında Giresunspor karşısında 1-0 öne geçtikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Pedro maçın kaderini değiştirdi.

Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda Borja Sainz'ın attığı gollerle 2-1 kazanarak zorlu deplasmandan 3 puan ile döndü.

Fenerbahçe, taraftarların tepkisi alan João Pedro için yol ayrımında.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Jorge Jesus'un bu sezon forma şansı verdiği tüm maçlarda etkisiz bir görüntü sahaya yansıtan Joao Pedro, bunun üzerine bir de takımını 10 kişi bırakınca okların hedefi haline geldi.

Jesus'un hücum futbolunda her oyuncu skorerleşirken Pedro'nun sadece 2 golde kalması Portekizli teknik adamı da düşündürüyor.

Joshua King'in dönüşüyle Pedro 4. forvet konumuna gelecek.

Sabah'ın haberine göre, ocak ayında Pedro'ya ilgi olması halinde masaya oturulacak.