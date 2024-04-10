Fenerbahçe'nin 2022 yılının yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden Cagliari'den 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Joao Pedro ile ilgili olarak yeni bir krizin yaşandığı bilgisi geldi. Şu anda Brezilya'nın Gremio takımında kiralık olarak forma giyen Joao Pedro sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe'ye geri dönecek. Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar 32 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istemiyor.

2.5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Önceki gün sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelen Pedro'nun menajeri ile bir görüşme yapıldığı, Fenerbahçe'nin sözleşme fesih bedeli için 1 milyon Euro teklif ettiği ancak Brezilyalı golcünün menajerinin yıllık ücreti olan 2.5 milyon Euro'nun tamamını istediği öğrenildi. Her iki taraf arasında ilerleyen günlerde bir görüşme daha yapılacak. Fenerbahçe, Pedro'dan en az zararla kurtulmayı hedefliyor.

YİNE VASATIN ALTINDA

Joao Pedro, Gremio formasıyla 34 maça çıktı. Bu maçlarda 4 gol atarken 1 de asiste imza attı. Beklenen performansın altında kaldı.