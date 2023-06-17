Fenerbahçe'de Joaquin Correa belirsizliği devam ediyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, santrfor arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde Inter'de forma giyen Joaquin Correa'da bulunuyordu.

İtalyan basını, sarı-lacivertli kulübün oyuncuya ilgisine rağmen, Joaquin Correa'nın daha rekabetçi bir takımda oynamak istediğini iddia etti.

Ancak kulübe yakın kaynaklar, Arjantinli oyuncuyla ve Inter'le pazarlıkların devam ettiğini, olumsuz her hangi bir durumun yaşanmadığını da belirtti.

Sezon başında Inter, 28 yaşındaki golcü için Lazio'ya 27 milyon euro ödemişti. Correa, bu sezon 41 maça çıkarken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.