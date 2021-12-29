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Spor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sesleri

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasına dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus da girdi. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 67 yaşındaki teknik adamın ayrılık kararı alması sonrası taraftarlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı.

Hürriyet29 Aralık 2021 Çarşamba 08:26 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 08:26
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Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından henüz takımın başına geçecek ismin açıklanmadığı Fenerbahçe'de dünyaca ünlü başka bir Portekizli teknik adam gündeme geldi: Jorge Jesus... Ülkesinin Jose Moruinho'nun ardından en popüler teknik direktörlerinden biri olan Jesus'un dün sabah Benfica'dan ayrılma kararı alması yeni hocalarını bekleyen Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Kariyeri başarılarla dolu olan 64 yaşındaki teknik adam, ayrılık haberinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye gündemine yerleşti ve sarı lacivertli taraftarlar Jesus ile ilgili binlerce tweet attı.

GÖZLER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE

Benfica'nın Portekiz Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Porto'ya 3-0 yenildiği maçın ardından takım kaptanlarından Pizzi ile tartışma yaşayan Jesus'un oyuncuyu kadro dışı bırakması sonrasında diğer futbolcuların dünkü idmana çıkmayı reddettiği öne sürüldü. Bu yaşananların ardından ayrılma kararı alan Jesus'un adının Fenerbahçe ile anılması bile taraftarlarla heyecan yaratırken gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Ancak Brezilya'da büyük başarılara imza attığı Flamengo'nun Jorge Jesus'u yeniden takımın başına getirmek istediği iddia edilirken, deneyimli teknik adamın kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

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