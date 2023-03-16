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Spor

Fenerbahçe'de Joshua King depremi! Ortalık yıkıldı

Joshua King, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında evinde Sevilla'yı konuk ettiği maça damga vurdu. Kaçırdığı pozisyonlarla dikkat çeken Joshua King'e Fenerbahçeli taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

16 Mart 2023 Perşembe 23:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Joshua King depremi! Ortalık yıkıldı
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya elendiği maçta Joshua King gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlanan Michy Batshuayi'nin yerine oyuna giren Joshua King, kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

FENERBAHÇE ELENDİ, JOSHUA KING GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 2-0 yenilginin rövanşında evinde Sevilla ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler toplam skorla 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlanan Michy Batshuayi'nin yerine oyuna dahil olan Joshua King, kötü performansıyla dikkat çekti. Joshua King, kaçırdığı gol pozisyonlarıyla saç baş yoldurtu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Joshua King'in kötü performansı sosyal medyaya da damga vurdu. 31 yaşındaki Norveçli golcüye sarı-lacivertlilerden binlerce tepki yağdı. Yapılan paylaşımlar sonrası King, sosyal medyada trendlere yükseldi.

6 GOL, 3 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 1359 dakika süre alan Joshua King, 6 gol, 3 asistle skora etki etti.

İşte sarı-lacivertli taraftarlardan Joshua King'e gelen tepkilerden bazıları:

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