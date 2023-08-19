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Spor

Fenerbahçe'de Joshua King ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'nin bu sezon kadro planlamasında düşünmediği 31 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Joshua King satış listesine eklendi. Norveçli futbolcu için uygun bir teklifin gelmesi durumunda sarı lacivertli ekip satışı gerçekleştirilecek.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Joshua King ile yollar ayrılıyor
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Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hem iç hem de dış transfer çalışmaları devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğu'nun haberine göre; Yabancı oyuncu sayısında eksilme yapmak isteyen Fenerbahçe, 31 yaşındaki Norveçli futbolcu Joshua King'i satış listesine koydu.

King ile ilgilenen takımlar olduğu belirtilen haberde, uygun bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe'nin Joshua King'in transferine izin vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Joshua King, Fenerbahçe'de 31 karşılaşmaya çıkarken 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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