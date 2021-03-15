Fenerbahçe'de Kadıköy kabusu!

DHA 15 Mart 2021 Pazartesi 12:15 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:15

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, iç sahadaki olumsuz havayı dağıtamadı. Bu sezon ligin 24'üncü haftasında Galatasaray yenilgisi ile başlayan iç saha kabusundaki olumsuz hava devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibe evinde yenilmesinin ardından daha sonraki iç saha maçlarında yüzü gülmeyen Fenerbahçe; Göztepe ile Gençlerbirliği'ne mağlup olurken Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Sahasında bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 2 beraberlik 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip dış sahada ise 14 mücadelede 11 kez galip, 2 beraberlik aldı. Sezon içindeki tüm yenilgilerini evinde alan Fenerbahçe, rakip sahalarda 35 puan toplarken evinde 23 puanda kaldı.

İÇ SAHA YENİLGİ REKORU KIRILDI

Ligin 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçında kazanamazken bu sezon iç sahada 6 yenilgi alarak rekor kırdı. Sarı-lacivertli ekip 24'üncü haftada Galatasaray'a 1-0, 26'ncı haftada Göztepe'ye 1-0 yenildi. 28'inci haftadaki Antalyaspor mücadelesinden 1-1 berabere ayrılan sarı-lacivertliler, 30'uncu haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybederek evinde 4 maç üst üste galip gelemedi.

İç saha kazanamama rekorunu da dünkü Gençlerbirliği maçı ile kıran Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez mağlup olurken bu sezon Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray'a 1-0, Göztepe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne ise 2-1 mağlup olarak 6 kez iç sahada galibiyet elde edemedi.