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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcuların fotoğrafı olay oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular, birlikte fotoğraf çekildiler.

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Ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe'de kadro dışı kalan bazı oyuncular gündemde kalmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel, Aatif, ve Dirar birlikte poz verdi. İdman sonrası poz veren  oyuncuların bu fotoğrafına internette binlerce yorum geldi. 

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