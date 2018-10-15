Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcuların yıllık maliyeti 10 milyon Euro'yu buluyor

Fenerbahçe'de, kadro dışı kalan Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatif, Ozan Tufan ve Kameni'ye yıllık 10 milyon Euro (67 milyon TL) ödeniyor. Sarı-Lacivertliler forma reklamından için ise 3 yıl için 14 milyon Euro kazanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan oyunculara maaş olarak adeta bir servet ödüyor. Kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun yıllık maliyetinin yaklaşık 10 milyon Euro (67 milyon TL). Kadro dışı bırakılan Dirar 3 milyon Euro, Aatif, Volkan Demirel ve Ozan Tufan 1.5'ar milyon, Kameni ise yaklaşık 2.5 milyon Euro kazanıyor.

YÖNETİM DURUMA ÇARE ARIYOR

Durum böyle olunca Fenerbahçe, faydalanamadığı oyuncular için çok yüklü bir külfetin altına girmiş oluyor. Yönetim bu isimlerin bazılarıyla devre arasında yollarını ayırarak tasarruf sağlamayı planlıyor.

FORMA REKLAMI ZOR KARŞILIYOR

Kadro dışı bırakılan oyunculara bu paralar ödenirken Fenerbahçe, forma reklamından alacağı para ise 3 yıllığına 14 milyon Euro. Bu karşılaştırma bile katlanılan maliyetin vahametini gözler önüne seriyor.

CAMİDAN SESLER YÜKSELİYOR!

Mali darboğazdan kurtulmak için başta sponsorlar olmak üzere kaynak arayışı içinde olan Fenerbahçe'de paraların bu şekilde kasadan çıkıyor olması camiada birçok kesim tarafından da eleştiriliyor.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA