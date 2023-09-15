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Spor

Fenerbahçe'de kadro planlaması için son saatler

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından yabancı kontenjanı için kimin dışarıda kalacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal, bugün yapılacak olası bir 6 numara transferine göre kadroyu şekillendirecek.

Fanatik15 Eylül 2023 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro planlaması için son saatler
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Fenerbahçe'de genç oyuncular Omar Fayed ve Jin ho-Jo ile birlikte şu anda 18 yabancı bulunuyor. Bu ikilinin isimlerinin TFF'ye bildirilmesi beklenmiyor. Lincoln'ün de lisansı dondurulacak. Böylece sayı 15'e düşecek.

Sürekli sakatlıklarla boğuşan Luan Peres'in de aynı kaderi yaşaması muhtemel.

Eğer çok istenen 6 numara transferi yapılmazsa, bu şekilde 14 kişilik yabancı kontenjanı kullanılmış olacak.

Ancak bugün beklenen orta saha imzası da gelirse bir ismin daha dışarıda kalması gerekecek. Adaylar King ve Crespo olsa da İsmail Kartal zor bir karar verecek.

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