Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevine Erdem Bali getirildi

Fenerbahçe'de yönetim tarafından işlerine son verilen 3 antrenörden kalecileri çalıştıran Murat Öztürk'ün yerine ilk atama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Öztürk'ün yerine kaleci antrenörlüğüne Erdem Bali getirildi. 26 yaşındaki Bali, 21 Yaş Altı Takımı'nda görev yapıyordu. Bali 2016'da Fenerbahçe'de işbaşı yaptı.