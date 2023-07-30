Fenerbahçe'de kanat bölgesine yeni aday: Thorgan Hazard

Fenerbahçe, sağ kanadını kaliteli ve tanınır bir isimle doldurmaya kararlı.

Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alan Tete ve Marsilya'dan Cengiz Ünder'le görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, listesine şimdi de Borussia Dortmund'un yeni sezon planlamasında yer almayan Thorgan Hazard'ı ekledi.

Alman basınına yansıyan haberlere göre; Bundesliga ekibi, Fenerbahçe'den Belçikalı oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

İMZALAR ATILACAK

Gelen bilgilere göre ise; sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Alman devine 3 milyon Euro önerdi. Alman basını, yıldız oyuncuyu Belçika ekibi Royal Antwerp'in de istediğine ancak Thorgan Hazard'ın ülkesine dönme ihtimalinin zayıf olduğuna vurgu yaptı.

Dortmund ile Fenerbahçe arasında görüşmelerin devam ettiği ve tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlayacağı belirtiliyor. Eğer taraflar el sıkışırsa 30 yaşındaki Thorgan Hazard, önümüzdeki hafta sonuna kadar İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak.

424 MAÇ 87 GOL

Kariyerinde 424 maça çıkan Thorgan Hazard, bu karşılaşmalarda 87 kez gol sevinci yaşadı. Sol kanat, sağ kanat ve 10 numara oynayabilen Belçikalı, 96 defa da asist yaptı. Thorgan, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.