Fenerbahçe'de kaptanlar dümene geçti!

Şampiyonluk iddiasını son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe, bugünkü derbiden mutlak üç puanla ayrılmak zorunda. Bunun bilincinde olan teknik direktör İsmail Kartal, hafta başından bu yana öğrencileriyle toplantı üzerine toplantı yaptı, futbolcularını motive etmeye çalıştı.

Cumartesi günü de takım kaptanları dümene geçti. Samandıra'daki son idmanın ardından takım arkadaşlarıyla bir görüşme yapan kaptanlar, teknik direktör İsmail Kartal'a zafer sözü verdi.

"TARİHİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Yapılan toplantıda önce Mert Hakan Yandaş söz aldı ve "Camiamız, taraftarlarımız ve tarihimiz açısından çok önemli. Bizim kazanmaktan başka şansımız yok. Şampiyon olmak için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız" dedi.

Mert'in ardında Edin Dzeko, takıma seslendi: "Bütün sezonun emeğini bu maçta kaybetmemeliyiz. Kazanmak için oynayacağız." Dusan Tadic de "Bu bizim son şansımız" ifadesini kullandı.