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Spor

Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözü

Büyük bir coşku ve şampiyonluk şarkıları ile Fenerbahçe futbol takımını karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar ile Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu konuştu.

02.02.2020  14:55 - Güncelleme: 02.02.2020  14:55

Trabzonspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında sarsılan Fenerbahçe'yi İstanbul'a dönüşünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Büyük bir coşku ve şampiyonluk şarkıları ile Fenerbahçe futbol takımını karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar ile Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu konuştu.

Ozan Tufan'dan Fenerbahçeli taraftarlara; "Yenilgi için özür dileriz! Biz terimizin son damlasına kadar mücadelemizi göstereceğiz ve inşallah da sezon sonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız"

Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli taraftarlara söz verdi; "Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle şampiyonluk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz, hiç merak etmeyin"

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