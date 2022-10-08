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Spor

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe'de, tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King forma giyemeyecek.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 10:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Karagümrük maçı öncesi 3 eksik
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

TEDAVİLERİ SÜREN 3 OYUNCU YARIN OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

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