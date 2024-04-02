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Spor

Fenerbahçe'de karar verildi! Michy Batshuayi için düğmeye basıldı

Michy Batshuayi için Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, bu sezon başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan yıldız golcü Michy Batshuayi için harekete geçti. İşte detaylar...

Takvim2 Nisan 2024 Salı 11:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de karar verildi! Michy Batshuayi için düğmeye basıldı
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Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Michy Batshuayi için sarı-lacivertli yönetim elini çabuk tutmak istiyor.

7 KULÜP PEŞİNDE

Zira birçok Avrupa kulübü Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak için sıraya girdi bile. 3 İngiliz, 2 İtalyan, 1 Belçika ve 1 de Fransız kulübü olmak üzere toplam 7 kulüp Batshuayi'yi transfer etmek istiyor.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Bu sezon Edin Dzeko'ya alternatif olan Michy Batshuayi performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi.

TAKIMA BÜYÜK KATKI

Kanarya'nın bu sezonki nöbetçi golcüsü konumuna gelen Belçikalı yıldız, özellikle son dakikalarda attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 21 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Batshuayi bu grafiğiyle dikkat çekti.

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI

Teknik heyetin performansından oldukça memnun olduğu Batshuayi ile yola devam etmek isteyen yönetim düğmeye bastı.

MASAYA OTURULACAK

Yeni sözleşme imzalamak için harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar, yıldız forvetle masaya oturacak. Fenerbahçeli yönetimin Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği ve yıllık ücret olarak şu an aldığı 3 milyon Euro'yu verecekleri öğrenildi..

BELÇİKA İLE 27 GOL

Düzenli olarak Belçika Milli Takımı'na çağrılan Michy Batshuayi 56 kez forma giydiği maçlarda 27 gol attı.

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