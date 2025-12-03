Jayden Oosterwolde, sarı kart cezası sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Tedavisi tamamlandığı takdirde Çağlar Söyüncü'nün stoperde forma giyme ihtimalinin olduğu belirtildi. Aksi durumda o bölgede genç stoper Yiğit Efe Demir görev alacak.

Galatasaray maçında oyuna sonradan girip asist yapan Levent Mercan'ın da 11'de olması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, derbideki oyunu ile teknik heyetin beğenisini kazandı.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Jhon Duran'a şans vermeyi düşünüyor. Derbilerdeki golleriyle ön plana çıkan Kolombiyalı futbolcunun, 90 dakika oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.