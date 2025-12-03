İSTANBUL 16°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'de karar zamanı! Domenico Tedesco'nun değişiklik planı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Maç için hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco'nun 11'de değişiklikler yapması bekleniyor. İşte detaylar...

3 Aralık 2025 Çarşamba 17:01
Fenerbahçe'de karar zamanı! Domenico Tedesco'nun değişiklik planı
Jayden Oosterwolde, sarı kart cezası sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Tedavisi tamamlandığı takdirde Çağlar Söyüncü'nün stoperde forma giyme ihtimalinin olduğu belirtildi. Aksi durumda o bölgede genç stoper Yiğit Efe Demir görev alacak.

Galatasaray maçında oyuna sonradan girip asist yapan Levent Mercan'ın da 11'de olması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, derbideki oyunu ile teknik heyetin beğenisini kazandı.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Jhon Duran'a şans vermeyi düşünüyor. Derbilerdeki golleriyle ön plana çıkan Kolombiyalı futbolcunun, 90 dakika oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

