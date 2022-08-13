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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

DHA13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Serdar Aziz ise günü bireysel yaptığı özel çalışma ile geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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