İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Serdar Aziz belirsizliği
Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Serdar Aziz belirsizliği

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in durumu, maç saatinde belli olacak.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 09:27
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti.

Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.

Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

SERDAR'IN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sakatlanmış ve yerini Jailson'a bırakmıştı.

Serdar Aziz'in durumu, maç saatinde belli olacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kahraman Komandolarımız Haftanin'de! MSB yeni görüntüleri paylaştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.