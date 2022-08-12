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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 18:09 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü dış sahada Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında dün Çekya'da Slovacko ile karşılaşan ve geceyi bu ülkede geçiren sarı-lacivertliler, Kasımpaşa müsabakası öncesi ilk antrenmanını Moravska Stadı'nda yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Slovacko maçına ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanın ardından yurda dönecek Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.

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